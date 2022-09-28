2022/09/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يهنئ المندلاوي بإختياره نائباً لرئيس البرلمان بغداد – الزمان دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ، الى توحيد الصف الوطني وتكاتف الجميع لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (صالح، هنأ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمناسبة تجديد الثقة له رئيساً لمجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه النائب الأول لرئيس المجلس ، حيث […]

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