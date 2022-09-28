2022/09/28 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة الإقليم تدين الإعتداء ويونامي تطالب إيران بوقف الإنتهاكات بغداد ترفض الأعمال الإستفزازية وتحتج على تكرار قصف مدن كردستان بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن استدعت وزارة الخارجية، السفير الإيراني لدى بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج جراء القصف المستمر على مناطق في إقليم كردستان.وقال المتحدث بأسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح امس انه (سيتم […]

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