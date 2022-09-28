وزير الخارجية: لا يحق لتركيا وايران قصف الأراضي العراقية

2022/09/28 | 21:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء 09/28/2022 أن الوزارة ستستدعي السفير...

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