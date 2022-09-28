النفط يمحو خسائره بعد تراجع الإنتاج الأميركي

2022/09/28 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء في ساعات التداول الأميركية، حيث فاقت تخفيضات الإنتاج الناجمة عن إعصار إيان الضغوط الهبوطية من ارتفاع الدولار وتوقعات زيادة مخزونات الخام الأميركية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار، إلى 87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بقرابة الدولارين إلى 80 دولارًا للبرميل، ماحية بذلك كل خسائر اليوم.

قال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية للأمن البحري، إن إنتاج النفط في خليج المكسيك انخفض بحوالي 190 ألف برميل يومياً أو 11% من إجمالي إنتاج الخليج بسبب الإعصار إيان، وفق رويترز.

لكن الدولار سجل أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، إذ أدى رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى تأجيج مخاوف الركود.



ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وذكرت مصادر من السوق أمس الثلاثاء، مستندة إلى أرقام من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل.

وأضافت المصادر أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت بنحو 438 ألف برميل.



وتأتي هذه الأنباء قبل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعام 2023 أمس الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

وقال مصدر مطلع على وجهة النظر الروسية أمس الثلاثاء، إن أحد العوامل المحفزة المقبلة للأسعار سيكون اجتماع تكتل أوبك+ في الخامس من أكتوبر، والذي من المرجح أن تقترح فيه روسيا خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً.

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