2022/09/28 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت مجموعات المتظاهرين ، مساء اليوم الاربعاء ، انسحابها من محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، انه “بدأت مجموعات المتظاهرين ، انسحابها من محيط ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

التالي

منذ 4 ساعات

الطائر الأخضر يعلن جدول رحلاته لغد الخميس

منذ 8 ساعات

العمل تطلق رواتب العمال المتقاعدين لشهر تشرين الاول

منذ 10 ساعات

الصحة تقرر السماح بمنح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لجميع الفئات

منذ 13 ساعة

تحديث الموقف المروري في بغداد

منذ 13 ساعة

الزحامات تشل شوارع بغداد

منذ 23 ساعة

الجفاف يهدد “سكان الاهوار” في ثلاث محافظات

منذ 23 ساعة

الصحة تعلن الحد من عمليات تهريب الأدوية واستيرادها عشوائياً

منذ يوم واحد

الصحة تعلن الموقف الوبائي الاسبوعي بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة و مجلس الخدمة الاتحادي يبحثان اطلاق استمارة تعيين خريجي كليات العلوميين

منذ يوم واحد

إيقاف ضخ الماء عن محلات قاطع بلدية الرشيد وابو دشير

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. بدء انسحاب المتظاهرين من ساحة التحرير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. بدء انسحاب المتظاهرين من ساحة التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).