ادانات عربية للقصف الايراني على كردستان العراق

2022/09/28 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق فى ضحايا القصف.

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