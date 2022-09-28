المتظاهرون يباشرون بالانسحاب التدريجي من وسط بغداد

2022/09/28 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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المتظاهرين يباشرون بالانسحاب التدريجي من الجمهورية والتحرير

يتبع..

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جدد خلالها منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان كما انتخب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات.

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