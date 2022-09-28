عمليات بغداد توضح حقيقة فرض حظر تجوال

2022/09/28 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، مزاعم فرض حظر تجوال في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن فرض حظر للتجوال داخل العاصمة بغداد".وأكدت، أنها "مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم من خلال فتح ممرات اكثر في نقاط التفتيش وحسب تطورات الوضع الأمني الراهن".

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