2022/09/28 | 22:15 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قديروف: قواتنا شنت هجوما ناجحا على جبهة خيرسون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/28 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قديروف: قواتنا شنت هجوما ناجحا على جبهة خيرسون) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قديروف: قواتنا شنت هجوما ناجحا على جبهة خيرسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).