لقطات مذهلة بتقنية الفاصل الزمني ترصد تشكّل إعصار إيان من الفضاء

2022/09/28 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور الأقمار الصناعية إعصار إيان وهو يتشكل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تشكل كعاصفة استوائية في جنوب البحر الكاريبي في 23 سبتمبر.

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