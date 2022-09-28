2022/09/28 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم الأربعاء ،إنها أسقطت طائرة بدون طيار إيرانية، كانت متجهة إلى أربيل في شمال العراق.وقال مدير الشؤون العامة للقيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القيادة المركزية الامريكية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية المركز الخبري الوطني.

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