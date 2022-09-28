إيران تعلن إطلاق 73 صاروخاً باليستياً في اقليم كردستان وتلوّح بتجديد القصف

2022/09/28 | 22:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، اليوم الأربعاء، إطلاق 73 صاروخاً باليستياً على مقار حزب حرية كردستان المعارض، في اقليم كردستان.

وقال في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، إنه تم إطلاق 73 صاروخاً إلى جانب القصف المدفعي والطائرات المسيّرة “الانتحارية”، حتى الآن، في إشارة إلى إمكان تجدد القصف.

وأضاف أن “قوة القصف وضراوته وسعته غير مسبوق، والقصف المدمر قد الحق اضراراً فادحة بمقرات الإرهابيين وتم تدمير مقرهم الرئيس ومكاتبهم”.

وصباح اليوم، قصفت السلطات الإيرانية مقار حزب حرية كردستان الإيراني المعارض، في قضاء كويه بأربيل عاصمة إقليم كردستان.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران، حيث تخرج مظاهرات ليلية يومية منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر، بعد توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران.

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