٤ ضباط و١١٨ منتسباً و ١١ مدنياً حصيلة الأعمال المؤسفة والإحتكاك نتيجة أحداث اليوم

2022/09/28 | 22:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، أن أحداث بغداد، أسفرت عن أكثر من 130 إصابة بين صفوف الأمن والمدنيين.

وقالت الخلية في بيان، انه “نتيجة للأعمال المؤسفة والاحتكاك الذي وقع، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد بين المتظاهرين والقوات الأمنية، فقد كانت أعداد المصابين، مع شديد الأسف، ٤ ضباط و١١٨ منتسباً، فيما أصيب ١١ مدنياً أيضاً”.

كما دعت، “الجميع الى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الأمنية المختصة، لكون هذه الإصابات وقعت في أجساد العراقيين وهم أبناء البلد الواحد”.

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