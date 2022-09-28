ائتلاف المالكي يتجاهل الصواريخ والتظاهرات ويتحدث عن الجلسات المقبلة

2022/09/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتجاهل عضو ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء بالتزامن مع انعقاد جلسة البرلمان، مرجحا انعقاد الجلسات واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة.وقال الغزالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "جهة التي استهدفت المنطقة الخضراء اليوم هي جهة مجهولة وغير معروفة لغاية الآن".واضاف، ان "القصف حدث في منطقة ليس فيها كثافة سكانية كما ان الأضرار ليست كبيرة نتيجة هذا القصف".وتابع الغزالي أن "دور القوات الأمنية كان جيداً في حفظ الأمن بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان "مشيراً الى ان "القصف الذي حدث كان خارج مدى سيطرة القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء والمناطق القريبة منها".واشار الى أن "الأيام المقبلة قد تشهد انعقاد جلسات البرلمان واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة لأن العراق بأمس الحاجة الى حكومة مكتملة الصلاحيات". وتعرضت المنطقة الخضراء في بغداد، اليوم الاربعاء، الى قصف بثلاثة صواريخ بالتزامن مع جلسة البرلمان.

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