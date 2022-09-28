2022/09/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، فرض حظر للتجوال في العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قيادة عمليات بغداد تنوه ان لاصحة لما تناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عن فرض حظر للتجوال داخل العاصمة بغداد".

وأضاف ان "القيادة تؤكد بانها مستمرة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم من خلال فتح ممرات اكثر في نقاط التفتيش وحسب تطورات الوضع الأمني الراهن".

هذا وقطعت القوات الأمنية عدداً من الطرق والجسور في العاصمة بغداد لاسيما المناطق القريبة والمحاذية إلى المنطقة الخضراء تزامننا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنفي فرض حظر تجوال في العاصمة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنفي فرض حظر تجوال في العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).