2022/09/28 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء انسحاب المتظاهرين من ساحة التحرير (فيديو)

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