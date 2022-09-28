الدهلكي يدعو الى موقف حكومي وعربي ودولي شديد لردع الاعتداءات الايرانية المتكررة

2022/09/28 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر القيادي في كتلة السيادة البرلمانية النائب رعد الدهلكي، تكرار العدوان الايراني على مناطق مختلفة من اقليم كردستان، داعيا الى موقف حكومي وعربي ودولي شديد لردع تلك الاعتداءات.

وقال الدهلكي في بيان، ان استمرار الانتهاكات والعدوان الايراني الغاشم على سيادة العراق والاستهانة بارواح الابرياء ينبغي ايجاد حد ورادع له”، مبينا ان “العراق اكد في مناسبات عديدة انه لا يريد ان يكون ضمن سياسة المحاور ولا يرتضى باستخدام اراضيه للاعتداء على دول الجوار كما لا يرضى بانتهاك سيادته”.

واضاف الدهلكي، ان “استمرار الاعتداء الايراني واخره اليوم بحاجة الى موقف حكومي رادع واكثر حزما من خلال التحرك عربيا ودوليا للحصول على الدعم اللازم لايقاف هذه الاعتداءات وفرض المزيد من العقوبات الرادعة تجاه كل من ينتهك سيادة العراق او يتعدى على ارواح الابرياء والمدنيين”.

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