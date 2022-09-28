شاهد بالفيديو.. في يوم السياحة العالمي.. هيئة السياحة تؤكد: ابواب العراق مفتوحة لجميع السائحين الاجانب

2022/09/28 | 23:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ItcFkz5kyoQ

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