بالتزامن مع استئناف جلسات البرلمان العراقي.. إصابة 133 شخص جراء التظاهرات

2022/09/28 | 23:21 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني إن 133 شخصا أغلبهم من أفراد الأمن.وكان أتباع التيار الصدري تظاهروا في ساحة التحرير وحاولوا اقتحام الحواجز الأمنية، مع استئناف جلسات البرلمان.

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