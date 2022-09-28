الحكيم يدعو النائب الاول لرئيس البرلمان الى تحمل المسؤولية تجاه الازمة السياسية الحالية

2022/09/28 | 23:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الى تحمل المسؤولية تجاه الازمة السياسية الحالية.وذكر الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “خلال استقبالنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي باركنا له نيل ثقة مجلس النواب وتمنينا له التوفيق في مهمته الجديدة”.وشدد على […]

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