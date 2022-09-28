التحرش بالأطفال بالخليج

2022/09/28 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مغردين خليجيين # التحرش بطفل والذي تفاعل معه العديد من النشطاء والمؤثرين العرب وذلك على خلفية الحكم على متهم بالتحرش بالسجن لثلاث سنوات.واجتمعت الآراء على ضرورة تشديد العقوبات على المتحرش لتصل إلى السجن المؤبد

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