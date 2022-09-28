2022/09/28 | 23:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن تسلم 300 ألف موظف أكثر...

ظهرت المقالة 300 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب والبعض يتسلّم خمسة أولاً على المسلة.

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