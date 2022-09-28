المشهد الآني.. الاطار يفرض أجندته.. والتيار يتشدد والسيادة يناور والديمقراطي يصدم الصدر

2022/09/28 | 23:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: رصد المسلة.. المشهد السياسي ٢٨٩: تمكن ائتلاف إدارة الدولة عقد جلسة انتخاب...

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الاطار يفرض أجندته..



والتيار يتشدد والسيادة يناور والديمقراطي يصدم الصدر أولاً على المسلة.

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