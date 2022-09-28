المتظاهرون يباشرون بالانسحاب من وسط بغداد (فيديو)

2022/09/28 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بانسحاب المتظاهرين من جسر الجمهورية وساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المتظاهرين يباشرون بالانسحاب التدريجي من الجمهورية والتحرير"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جدد خلالها منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان كما انتخب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات.

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