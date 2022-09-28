بارزاني يهنئ الحلبوسي بتجديد الثقة له رئيسا للبرلمان

2022/09/28 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على نيله من جديد ثقة مجلس النواب.

وقالت رئاسة اقليم كردستان في بيان صحفي، انه “خلال اتصالين هاتفيين منفصلين، أجراهما مساء اليوم الأربعاء، هنأ رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني كلاً من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على نيله من جديد ثقة مجلس النواب، ومحسن المندلاوي بمناسبة انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، في جلسة اليوم لمجلس النواب”.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن “تمنياته بالنجاح للسيدين الحلبوسي والمندلاوي في أداء مهامهما وواجباتهما في مجلس النواب العراقي”، مؤكداً على “الحفاظ على الاستقرار وحاجة البلد للعمل الجماعي وتخطي التحديات والعقبات التي تعترض سبيل العملية السياسية في البلد من خلال الحوار والتفاهم”.

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