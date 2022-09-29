2022/09/29 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هجوم للحرس الثوري بعشرين طائرة على مقار أحزاب كردية انتقدت قمع المتظاهرين زركويز- (أ ف ب) بغداد -أربيل -الزمان بعد بضعة أيام من دعوة رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي لدول الجوار عدم قصف العراق بحجج امنية ، جاء الرد من ايران سريعا ، حيث قتل 13 شخصاً على الأقلّ وأصيب 58 آخرون في قصف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدانة دولية وعربية لقصف إيراني أوقع 13 قتيلا في إقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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