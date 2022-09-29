إدانة‭ ‬دولية‭ ‬وعربية‭ ‬لقصف‭ ‬إيراني أوقع‭ ‬13‭ ‬قتيلا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق

2022/09/29 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬بعشرين‭ ‬طائرة‭ ‬على‭ ‬مقار‭ ‬أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬انتقدت‭ ‬قمع‭ ‬المتظاهرين زركويز‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بغداد‭ -‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬ بعد‭ ‬بضعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬دعوة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬عدم‭ ‬قصف‭ ‬العراق‭ ‬بحجج‭ ‬امنية‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬سريعا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬وأصيب‭ ‬58‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬قصف‭ […]

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