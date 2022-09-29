2022/09/29 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فوضى الهلع تصيب النواب ويتفرقون بشكل عشوائي بغداد- عبدالحسين غزال أصيب سبعة عناصر من القوات الأمنية بجروح الأربعاء في بغداد إثر قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد تزامناً مع انعقاد جلسة برلمانية هي الأولى منذ شهرين، وفق بيان رسمي، وأصاب النواب الهلع وخرجوا راكضين وفي وجوههم الرعب وتفرقت سياراتهم بشكل عشوائي مغادرين المنطقة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (7 جرحى في قصف على محيط البرلمان العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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