7‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬قصف على‭ ‬محيط‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬

2022/09/29 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوضى‭ ‬الهلع‭ ‬تصيب‭ ‬النواب‭ ‬ويتفرقون‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أصيب‭ ‬سبعة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬بجروح‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬صاروخي‭ ‬استهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬شهرين،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬رسمي،‭ ‬وأصاب‭ ‬النواب‭ ‬الهلع‭ ‬وخرجوا‭ ‬راكضين‭ ‬وفي‭ ‬وجوههم‭ ‬الرعب‭ ‬وتفرقت‭ ‬سياراتهم‭ ‬بشكل‭ ‬عشوائي‭ ‬مغادرين‭ ‬المنطقة‭ […]

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