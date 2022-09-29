الشرطة الإيرانية:سنواجه بكل قوتنا المحتجين

2022/09/29 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ حذرت‭ ‬قيادة‭ ‬الشرطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬وحداتها‭ ‬ستواجه‭ ‬‮«‬بكل‭ ‬قوتها‮»‬‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬يحتجون‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬وفاة‭ ‬شابة‭ ‬كانت‭ ‬موقوفة‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬ وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬يسعى‭ ‬أعداء‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬وبعض‭ ‬مثيري‭ ‬الشغب‭ ‬إلى‭ ‬العبث‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬وأمن‭ ‬الأمة‭ ‬باستخدام‭ ‬ذرائع‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬ وأضافت‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬سيواجهون‭ ‬بكل‭ […]

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