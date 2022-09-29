القوة الجوية يطمئن جمهور الصقور: كرار نبيل بصحة جيدة

2022/09/29 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طمأن نادي القوة الجوية، جماهير الصقور بشأن حادث السير الذي تعرض له اللاعب كرار نبيل.وذكر النادي في بيان أن “اللاعب كرار نبيل، طمأن جميع محبيه وجماهير العريق على صحته وهو في اتم الصحة والعافية ويتمتع بصحة جيدة بعد تعرض سيارته الى اضرار جراء الحادث المروري”.وبين أن “نبيل شكر جميع من يسأل […]

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