مبعوث أممي: إسرائيل تتحدى قرار مجلس الأمن بوقف المستوطنات

2022/09/29 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأخبر تور وينيسلاند المجلس بأنه لم يحرز الإسرائيليون والفلسطينيون أي تقدم بشأن المطالب الأخرى في القرار- منع جميع أشكال العنف ضد المدنيين، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطاب التحريضي، والتمييز بين الأراضي الإسرائيلية والأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967، وبذل "جهود جماعية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية".

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