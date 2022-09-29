2022/09/29 | 00:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة عدا جسري السنك والجمهورية.وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “الفريق الركن قائد عمليات بغداد يأمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات بغداد يوجه بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة بالعاصمة المركز الخبري الوطني.

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