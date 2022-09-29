القوات الأمريكية في العراق تسقط مسيرة إيرانية

2022/09/29 | 01:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت القوات الأمريكية في العراق، يوم الأربعاء، مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو مدينة أربيل العراقية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن "الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية".

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