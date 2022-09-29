بعد مأساة شقيقتها.. فتاة مصرية تقرر مواجهة الابتزاز الإلكتروني

2022/09/29 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت حادثة انتحار الفتاة هايدي (14 عاما) مطلع العام، بشقيقتها نيرمن شحتة إلى أن تسخر وقتها للتطوع في مبادرة "قاوم" لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.

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