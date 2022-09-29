رئيسي: وفاة مهسا أميني أحزننا جميعا

2022/09/29 | 02:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن “وفاة مهسا أميني أحزننا جميعا”.وأكد أن “الأطباء الشرعيون سيقدمون تقريرا عن وفاتها في الأيام المقبلة”.وشدد على أنه “لا أحد يجب أن يخاف من التعبير عن آرائه”.

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