القوات الأميركية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية شمال العراق

2022/09/29 | 02:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة الوسطى الأميركية مساء الأربعاء إسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى أربيل "وتشكل تهديدا" لجنود أميركيين في المنطقة.

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