البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار دولار

2022/09/29 | 02:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، عن تقديم 1.1 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، مما يعني أن الأموال ستُنفق على تصنيع أسلحة جديدة وتوفيرها للحكومة الأوكرانية.

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