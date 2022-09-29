2022/09/29 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تسرب الغاز من خط نورد ستريم 2..دول أوروبية تشدد إجراءاتها الأمنية حول منشآتها النفطية..

مما تتخوف الدول الأوروبية؟ وهل سيشهد العالم تشكيل جبهة لمواجهة أي استهداف للمنشآت النفطية الأوروبية قبيل الشتاء؟

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