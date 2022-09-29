وزير خارجية العراق عن قصف إيران لإقليم كردستان: سيادتنا مخترقة بقرارات أممية

2022/09/29 | 04:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إنه سيتم استدعاء السفير الإيراني، يوم الخميس، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الإيراني على إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن تحقيقات مجلس الأمن بشأن القصف التركي "مازالت مستمرة".

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