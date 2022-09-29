2022/09/29 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قرر طلب المساعدة من أحد أشهر علماء النفس في وقت يعاني فيه من فترة صعبة في حياته المهنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو يطلب المساعدة من عالم نفس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو يطلب المساعدة من عالم نفس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).