السعودية.. المغامسي يثير تفاعلا بانتقاد

2022/09/29 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء سابقا، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريح انتقد فيه "الاتكاء فقط على أصول المذاهب الأربعة".

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