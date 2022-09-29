الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار.. ومحللون يعلقون

2022/09/29 | 07:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ليسجل مستوى 19.57 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى في تاريخه.

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