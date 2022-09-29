متظاهرو التحرير ينسحبون بشكل كامل

2022/09/29 | 08:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مرسلنا في بغداد، الخميس، بان المتظاهرين انسحبوا بشكل كامل من ساحة التحرير.

وقال مراسلنا إن القوات الأمنية فتحت جميع الطرق المغلقة باستثناء جسري السنك والجمهورية ومدخل الخضراء قرب وزارة التخطيط.

وقبل ذلك، أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، بفتح جميع الجسور والطرق المغلقة عدا جسري السنك والجمهورية أمام حركة العجلات.

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