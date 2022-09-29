‏بعضهم 5 رواتب.. المالية النيابية: 300 ألف موظف يتسلمون أكثر من راتب

2022/09/29 | 08:15 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن تسلم 300 ألف موظف أكثر من راتب، فيما عدت طرح عملة فئة 20 الف دينار خطوة إيجابية. وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في تصريح متلفز إن "الرواتب لن تتوقف لعدم وجود موازنة"، مبينا، أن "الرواتب تصل إلى 70 ترليون دينار وهذا مخالف للمعايير الدولية".وأضاف كوجر: "نحتاج إلى 10 مليارات دولار شهرياً لتأمين النفقات"، لافتاً إلى أن "300 ألف موظف يتسلمون أكثر من راتب".وأوضح، أن "بعض الموظفين يتسلمون 5 رواتب".وبشأن نية البنك المركزي طرح عملة فئة 20 ألف دينار قال كوجر، إنها "خطوة إيجابية".

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