الرئيس الصيني يظهر علنا بعد شائعة

2022/09/29 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، علنا للمرة الأولى منذ عودته من رحلة إلى آسيا الوسطى وذلك بعد انتشار شائعات عن وضعه "قيد الإقامة الجبرية، وأن استيلاء على السلطة في بكين بات وشيكا".

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