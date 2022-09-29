2022/09/29 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها ستغلق مسجدا جديدا، متهمة إمام هذا المسجد بالتطرف.وأمر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، أمس الأربعاء، ببدء إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد أوبيرناي الواقع في منطقة “باس رين”.وتتهم الوزارة إمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة، واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي، والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد قيم الجمهورية.وقال دارمانيان، في تغريدة […]

ظهرت المقالة بعد إغلاق 23 مسجدا خلال عامين..



فرنسا تغلق مسجدا جديدا أولاً على ايرث نيوز.

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