مصر.. عبدالله الشريف يهزأ من تغريدة نُسبت له عن

2022/09/29 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة نسبوها لليوتوبر المصري، عبدالله الشريف حول وفاة يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

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