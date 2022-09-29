2022/09/29 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون أبدو دعمهم للبرص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرص المصري يغزو الأراضي المحتلة ومخاوف تل أبيب تثير موجة سخرية عبر المنصات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرص المصري يغزو الأراضي المحتلة ومخاوف تل أبيب تثير موجة سخرية عبر المنصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).