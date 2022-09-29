2022/09/29 | 09:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sKQixrxzRqI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - بالمختزل - حلقة ٤٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سفينة الاطار تعاكس ريح التيار..الحنانة تتوعد والخضراء تتحصن - بالمختزل - حلقة ٤٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).