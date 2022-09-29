"بلا كاميرا أو ميكرفون".. أحدث أجهزة أمازون يرصد المستخدمين في نومهم

2022/09/29 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة أمازون النقاب عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص لمساعدتهم على التمتع بنوم عميق وكاف، وفقا لما ذكر موقع "digital trend" المختص بأخبار التكنولجيا.

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