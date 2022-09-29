تراجع اسعار النفط العالمية بسبب تراجع طلب المستهلكين وقوة الدولار

2022/09/29 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على التفاؤل بشأن طلب المستهلكين.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أو 0.4% إلى 88.95 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 38 … Readmore

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